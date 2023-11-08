Фіаско Руху в Юнацькій лізі УЄФА: "жовто-чорні" з розгромним рахунком поступилися данцям – відео

У другому раунді плей-оф Юнацької ліги УЄФА команда Сергія Задорожного зустрічалася з данським Мідтьюлланном. Попри скромний статус, суперник виявився значно сильнішим за українську команду.

Рух U-19 – Мідтьюлланн U-19 0:4

Голи: Крюгер-Йонсен, 17, Іхеначо, 57, 71 (пен.), Крістьянссон, 87

Юнаки Львівського Руху в минулому розіграші Юнацької ліги вибили з розіграшу турніру турецький Галатасарай та італійський Інтер. Тож в цьому сезоні від львів'ян очікували не гірших результатів. Тим більше, що в другому колі українській команді випало грати з данським Мідтьюлланном U-19, пише 24 Канал.

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Молодь Руху не схожа на себе

З перших хвилин матчу данці притисли "рухівців" до їхніх воріт, диктуючи свої умови. Номінальні господарі поля відповідали гострими контратаками.

Та все ж саме гравці Мідтьюлланна першими відкрили рахунок в матчі. Крюгер-Йонсен красивим обвідним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт. "Жовто-чорні" одразу мали можливість відновити паритет, але Квас не зумів скористатися нагодою під час кутового.

Втім, рахунок 0:1 після першого тайму залишав надію на позитивний кінцевий результат для підопічних Задорожного. На жаль, дива не сталося. Спочатку форвард "вовків" Іхеначо оформив дубль у ворота Ванівського. А за три хвилини до завершення поєдинку Крістьянссон поставив остаточну крапку в поєдинку. У складі львів'ян варто виокремити голкіпера, який зробив усе можливе, щоб рахунок не був ще гіршим.

0:4 – прикра поразка юніорів Руху, яка перетворює на формальність матч відповідь. Гра відбудеться 29 листопада в Данії.

Відеоогляд матчу Рух U-19 – Мідтьюлланн U-19