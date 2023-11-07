Ввечері 7 листопада Шахтар проведе свій четвертий матч в Лізі чемпіонів. Суперником команди Маріно Пушича стане Барселона, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Напередодні ж свій матч у Юнацькій лізі УЄФА відіграла команда U19 Шахтаря, котрі протистояли саме одноліткам з Барселони. Як і головна команда, у перших трьох зустрічах донеччани взяли три очки.

Для покращення шансів на вихід у плей-офф підопічним Олексія Бєліка треба було брати бали у звітному матчі. Втім каталонці були на голову вищими.

Команда Оскара Лопеса тричі засмутила Шахтар, голами відзначились Кальдеро, Родрігес та Наварро. Донеччани ж забити так і не змогли і догравали у меншості через вилучення Глущенка.

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Ця перемога дозволила Барселоні достроково оформити вихід у плей-офф. Шахтар же залишається третім, відстаючи від другого Порту на 3 очки. Правда, "дракони" можуть збільшити перевагу, якщо сьогодні візьмуть бали із Антверпеном.