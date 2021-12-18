Звезду ПСЖ Икарди и его жену обвиняют в отмывании денег и коррупции

Форвард ПСЖ Мауро Икарди и его жена Ванда Нару оказались в эпицентре нового скандала. Супругов обвинили в отмывании денег и коррупции.

Использовали капитал черного рынка

Фирму, которой владеет семья Икарди – Work Marketing Football SRL, обвиняют в отмывании денег и структурной коррупции. Владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina Фернандо Мигес подал иск в суд.

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Также в налоговых махинациях подозреваются бренды WANDA и Wanda Nara Cosmetics, которые принадлежат звездным супругам.

В иске отмечается, что цель работы компании – получение доступа к капиталу черного рынка и избежание уплаты налогов.

Фирма Work Marketing Football SRL была создана в 2015 году и управляется Нарой.

Скандал с изменой