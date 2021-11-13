Все состояние отдал за любовь
Звездный футболист в очередной раз пытается примириться со своей любимой Вандой Нарой, на этот раз он пошел на крайности. СМИ сообщают, что Икарди согласился передать Ванде права на все свои контракты, активы и собственность до 2050 года.
Читайте также Конкуренция за позицию: футболистку ПСЖ подозревают в нападении на одноклубницу
Совместный отдых Ванды и Икарди / инстаграм Мауро Икарди
Форвард ПСЖ опубликовал совместные фото с женой. Пара отдыхает в солнечном Дубае.
Видео с отдыха супругов
Что известно об измене Икарди
- В октябре Ванда публично обвинила своего мужа в измене. Она рассказала, что Икарди имел отношения с проституткой.
- Жена звездного футболиста была настроена серьезно и готовила документы на развод.
- Однако впоследствии Ванда написала в своем инстаграме о том, что простила Икарди.
- Супруги поженились весной 2014 года.
- Звездная семья воспитывает двух дочерей и трех сыновей от первого брака Ванды.
- Нара является агентом футболиста, который выступает за парижскую команду.