Все состояние отдал за любовь

Звездный футболист в очередной раз пытается примириться со своей любимой Вандой Нарой, на этот раз он пошел на крайности. СМИ сообщают, что Икарди согласился передать Ванде права на все свои контракты, активы и собственность до 2050 года.

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Совместный отдых Ванды и Икарди / инстаграм Мауро Икарди

Форвард ПСЖ опубликовал совместные фото с женой. Пара отдыхает в солнечном Дубае.

Видео с отдыха супругов

Что известно об измене Икарди