Використали капітал чорного ринку
Фірму, якою володіє сім'я Ікарді – Work Marketing Football SRL, звинувачують у відмиванні грошей та структурній корупції. Власник компанії Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina Фернандо Мігес подав позов до суду.
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Також у податкових махінаціях підозрюються бренди WANDA та Wanda Nara Cosmetics, що належать зірковому подружжі.
У позові зазначається, що мета роботи компанії – отримання доступу до капіталу чорного ринку та уникнення сплати податків.
Фірма Work Marketing Football SRL була створена у 2015 році і управляється Нарою.
Скандал зі зрадою
- У жовтні Ванда публічно звинуватила свого чоловіка у зраді. Вона розповіла, що Ікарді мав стосунки з повією.
- Дружина форварда ПСЖ була налаштована серйозно та готувала документи на розлучення.
- Проте згодом Ванда написала у своєму інстаграмі про те, що пробачила Ікарді.
- Подружжя одружились весною 2014 року.
- Зіркова родина виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
- Нара є агентом футболіста, який виступає за паризьку команду.