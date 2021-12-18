Використали капітал чорного ринку

Фірму, якою володіє сім'я Ікарді – Work Marketing Football SRL, звинувачують у відмиванні грошей та структурній корупції. Власник компанії Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina Фернандо Мігес подав позов до суду.

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Також у податкових махінаціях підозрюються бренди WANDA та Wanda Nara Cosmetics, що належать зірковому подружжі.

У позові зазначається, що мета роботи компанії – отримання доступу до капіталу чорного ринку та уникнення сплати податків.

Фірма Work Marketing Football SRL була створена у 2015 році і управляється Нарою.

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