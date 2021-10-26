Поставила точку в измене

Жена известного футболиста опубликовала совместное фото с мужем. Она написала, что ей было больно от случившегося. Она также сообщила, что Икарди дал согласие на развод.

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"На следующий день он написал мне письмо, которое мне никогда никто не писал: "Я дал тебе все, и у тебя есть все. Я надеюсь, что ты сможешь быть счастливой, потому что это сделает и меня счастливым". Тогда я поняла, что я, имея все, не имею ничего, если я не с ним", – написала Ванда.

Жена Мауро Икарди убеждена, что эта ситуация поможет ей с мужем стать сильнее как паре и как семьи.

Важно, что мы смогли положить конец нашей восьмилетней истории, но наша душа устала плакать, и мы свободно выбрали друг друга. Люблю тебя,

– напоследок написала жена форварда ПСЖ.

Ранее Ванда Нара публично обвинила своего мужа в измене.

Супруги поженились весной 2014 года.

Пара воспитывает двух дочерей и троих сыновей от первого брака Ванды.

Ванда также является агентом мужа.

Текст публикации Ванды Нары в инстаграмме:

Фотографии, которые я загружала в последние месяцы, показывают, насколько мы хороши и насколько мы счастливы. От случившегося мне было очень больно. Я каждый день просила Мауро о разводе. Когда он понял, что пути назад нет, он сказал мне, что мы не можем так продолжать и если разлука – единственный способ положить конец такой боли, то мы должны это сделать.

Мы пошли к адвокату. Два дня спустя Мауро принял все условия, и я подписали договор. На следующий день мне прислали письмо, которое мне никто никогда не писал: "Я дал тебе все, и у тебя есть все, я надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым".

И тут я кое-что поняла: имея все, у меня ничего нет, если я не с ним.

Я уверена, что в этот трудный момент, который мы переживаем, укрепит нас как пару и как семью. Важно то, что у нас обоих была возможность положить конец нашей 8-летней истории, но, устав от слез, мы снова свободно выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро.