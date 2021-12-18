Использовали капитал черного рынка
Фирму, которой владеет семья Икарди – Work Marketing Football SRL, обвиняют в отмывании денег и структурной коррупции. Владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina Фернандо Мигес подал иск в суд.
Кстати Брачный договор: футболист ПСЖ Икарди помирился со своей женой – фото из отпуска супругов
Также в налоговых махинациях подозреваются бренды WANDA и Wanda Nara Cosmetics, которые принадлежат звездным супругам.
В иске отмечается, что цель работы компании – получение доступа к капиталу черного рынка и избежание уплаты налогов.
Фирма Work Marketing Football SRL была создана в 2015 году и управляется Нарой.
Скандал с изменой
- В октябре Ванда публично обвинила своего мужа в измене. Она рассказала, что Икарди общался с проституткой.
- Жена форварда ПСЖ была серьезно настроена и готовила документы на развод.
- Однако впоследствии Ванда написала в своем инстаграме о том, что простила Икарди.
- Супруги поженились весной 2014 года.
- Звездная семья воспитывает двух дочерей и троих сыновей от первого брака Ванды.
- Нара является агентом футболиста, который выступал за парижскую команду.