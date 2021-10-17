Футболист разрушил семью

Жена, которая одновременно является агентом игрока, Ванда Нара публично обвинила мужа в измене. Она написала об этом в сторис в инстаграме.

Кстати Гол Петряка принес важную победу Фехервару в матче с шедевром в Венгрии

Звездный футболист Мауро Икарди разрушил семью. Ванда уже удалила все совместные фото, которые были в инстаграме за последние несколько месяцев, с мужем. Оставила женщина только фотографии с детьми и матчей ПСЖ. Футболист же никак в соцсетях не отреагировал на слова любимой. В его аккаунте до сих пор есть совместные фотографии с женой.

Ты разрушил семью ради проститутки!,

– написала жена.

Мауро Икарди и Ванда Нара поженились весной 2014 года. Их семилетний брак распадается на глазах фанатов. Пара воспитывает двух дочерей и трех сыновей от первого брака Ванды.



Публичное обвинение Икарди / Скриншот из instagram.com/wanda_icardi