Поединок Фьюри – Джошуа может неожиданно сорваться
Не успели Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписать контракт на 2 поединка, как возникли проблемы с организацией первого боя. Препятствием может стать место поединка.
Источник:TalkSport
На все про все 2 недели
Первый бой между чемпионом WBC Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа может быть перенесен на ноябрь – декабрь 2021 года.
Кстати Джошуа и Фьюри откажутся от боя с Усиком
Сообщается, что у сторон есть 2 недели, чтобы достичь договоренности о месте проведения поединка. По предварительной информации, наиболее реально, что бой состоится в Саудовской Аравии.
Если в течение 2 недель команды Джошуа и Фьюри не определят место поединка, то он не состоится летом 2021 года.
Кроме того, возрастет плата за место проведения боя с 50 миллионов фунтов стерлингов в июне до 150 в декабре.
В то же время источник из Top Rank сообщил ESPN, что у сторон есть 30 дней, чтобы определиться с местом поединка.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- Еще в 2020 году сообщалось, что британские боксеры подписали контракт на 2 поединка. Но по факту никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.
- В понедельник, 15 марта, иностранные СМИ сообщили, что Фьюри и Джошуа все-таки заключили контракт. Информацию подтвердил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.
- Фрэнк Уоррен, менеджер Фьюри, выразил возмущение, что Хирн объявил о поединке. Хирн якобы нарушил условия договора.
- Вместе с тем пока нет ни точной даты поединка, ни места. По данным СМИ, боксеры заработают по 100 миллионов фунтов стерлингов.
Поделиться новостью