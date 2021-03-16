Не успели Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписать контракт на 2 поединка, как возникли проблемы с организацией первого боя. Препятствием может стать место поединка.

На все про все 2 недели

Первый бой между чемпионом WBC Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа может быть перенесен на ноябрь – декабрь 2021 года.

Кстати Джошуа и Фьюри откажутся от боя с Усиком

Сообщается, что у сторон есть 2 недели, чтобы достичь договоренности о месте проведения поединка. По предварительной информации, наиболее реально, что бой состоится в Саудовской Аравии.

Если в течение 2 недель команды Джошуа и Фьюри не определят место поединка, то он не состоится летом 2021 года.

Кроме того, возрастет плата за место проведения боя с 50 миллионов фунтов стерлингов в июне до 150 в декабре.

В то же время источник из Top Rank сообщил ESPN, что у сторон есть 30 дней, чтобы определиться с местом поединка.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри

Еще в 2020 году сообщалось, что британские боксеры подписали контракт на 2 поединка. Но по факту никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

В понедельник, 15 марта, иностранные СМИ сообщили, что Фьюри и Джошуа все-таки заключили контракт. Информацию подтвердил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

Фрэнк Уоррен, менеджер Фьюри, выразил возмущение, что Хирн объявил о поединке. Хирн якобы нарушил условия договора.

Вместе с тем пока нет ни точной даты поединка, ни места. По данным СМИ, боксеры заработают по 100 миллионов фунтов стерлингов.



Фьюри – Джошуа / сравнительная инфографика Спорт 24​