Звезда Tik Tok из Испании стал футболистом Ворсклы
Полтавская Ворскла продолжает укреплять состав перед второй половиной сезона 2020/2021. Ворскла оформила третий зимний трансфер.
В среду, 6 января, 18-летний испанский футболист Амилкар Коджови официально стал игроком Ворсклы. Об этом сообщает сайт полтавского клуба.
Кстати Оболонь усилились футболистом, от которого отказался другой клуб из-за выступления у оккупантов
Детали трансфера
С игроком подписан контракт на 1,5 года. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника и левого вингера.
По информации Тransfermarkt, Коджови будет играть за дублирующий состав, а трансфер состоялся на правах свободного агента.
Ворскла информирует, что испанец длительное время находился в тренировочном лагере команды – как в молодежном, так и в основном составе.
До этого Коджови играл за Моркем из Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Англии, за команду U-18. Имеет гражданство Англии.
Звезда Tik Tok
Вместе с тем, новичок Ворсклы может похвастаться актерским талантом. Футболист популярен на платформе коротких видео Tik Tok.
Новичок Ворсклы на своей странице имеет две сотни подписчиков и восемь миллионов лайков.
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