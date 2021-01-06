Полтавская Ворскла продолжает укреплять состав перед второй половиной сезона 2020/2021. Ворскла оформила третий зимний трансфер.

В среду, 6 января, 18-летний испанский футболист Амилкар Коджови официально стал игроком Ворсклы. Об этом сообщает сайт полтавского клуба.

Кстати Оболонь усилились футболистом, от которого отказался другой клуб из-за выступления у оккупантов

Детали трансфера

С игроком подписан контракт на 1,5 года. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника и левого вингера.

По информации Тransfermarkt, Коджови будет играть за дублирующий состав, а трансфер состоялся на правах свободного агента.

Ворскла информирует, что испанец длительное время находился в тренировочном лагере команды – как в молодежном, так и в основном составе.

До этого Коджови играл за Моркем из Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Англии, за команду U-18. Имеет гражданство Англии.

Звезда Tik Tok

Вместе с тем, новичок Ворсклы может похвастаться актерским талантом. Футболист популярен на платформе коротких видео Tik Tok.

Новичок Ворсклы на своей странице имеет две сотни подписчиков и восемь миллионов лайков.

Внимание. Кроме Коджови, ряды Ворсклы зимой усилили игрок Динамо Георгий Цитаишвили и игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль.