Зірка Tik Tok з Іспанії став футболістом Ворскли
Полтавська Ворскла продовжує зміцнювати склад перед другою половиною сезону-2020/2021. Ворскла оформила третій зимовий трансфер.
У середу, 6 січня, 18-річний іспанський футболіст Амілкар Коджові офіційно став гравцем Ворскли. Про це повідомляє сайт полтавського клубу.
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Деталі трансферу
З гравцем підписаний контракт на 1,5 роки. Футболіст виступає на позиції центрального півзахисника і лівого вінгера.
За інформацією Тransfermarkt, Коджові буде грати за дублюючий склад, а трансфер відбувся на правах вільного агента.
Ворскла інформує, що іспанець тривалий час перебував у тренувальному таборі команди – як у молодіжному, так і в основному складі.
До цього Коджові грав за Моркем з Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Англії, за команду U-18. Має громадянство Англії.
Зірка Tik Tok
Разом з тим, новачок Ворскли може похвалитися акторським хистом. Футболіст популярний на платформі коротких відео Tik Tok.
Новачок Ворскли на своїй сторінці має дві сотні підписників та вісім мільйонів уподобайок.
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