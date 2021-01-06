Полтавська Ворскла продовжує зміцнювати склад перед другою половиною сезону-2020/2021. Ворскла оформила третій зимовий трансфер.

У середу, 6 січня, 18-річний іспанський футболіст Амілкар Коджові офіційно став гравцем Ворскли. Про це повідомляє сайт полтавського клубу.

До речі Київська Оболонь підсилилися футболістом, від якого відмовився інший клуб за виступ в окупантів

Деталі трансферу

З гравцем підписаний контракт на 1,5 роки. Футболіст виступає на позиції центрального півзахисника і лівого вінгера.

За інформацією Тransfermarkt, Коджові буде грати за дублюючий склад, а трансфер відбувся на правах вільного агента.

Ворскла інформує, що іспанець тривалий час перебував у тренувальному таборі команди – як у молодіжному, так і в основному складі.

До цього Коджові грав за Моркем з Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Англії, за команду U-18. Має громадянство Англії.

Зірка Tik Tok

Разом з тим, новачок Ворскли може похвалитися акторським хистом. Футболіст популярний на платформі коротких відео Tik Tok.

Новачок Ворскли на своїй сторінці має дві сотні підписників та вісім мільйонів уподобайок.

До уваги. Окрім Коджові, лави Ворскли взимку підсилили гравець Динамо Георгій Цитаїшвілі та гравець збірної Люксембургу Олів'є Тілль.