Киевская Оболонь, выступающая в Первой лиге Украины, подписала контракт с украинским футболистом Алексеем Лобовым. Недавно от услуг футболиста отказалось Полесье из-за выступления защитника в так называемой "ЛНР".

Как сообщает сайт "пивоваров", контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

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В Оболони Алексей будет выступать под 55 номером.

Скандал вокруг Лобова

Последним клубом футболиста был Авангард из Краматорска. Однако в конце августа 2020 года Лобов перешел в Полесье из Житомира.

И он почти сразу покинул украинский клуб из-за протестов ультрас. Они узнали о его футбольном прошлом на оккупированной Российской Федерацией территории.

Житомирский клуб заявил, что не знал о выступлениях Лобова в чемпионате так называемой "ЛНР".

Что говорит сам футболист

В комментарии "ТаТоТаке" Лобов обратился к болельщикам. Он заявил, что у него не было возможности сразу покинуть оккупированную территорию.

Он также утверждает, что не получал паспорт Российской Федерации и псевдореспублик.

"Мы должны перестать делить людей на синих и красных, на левых и правых, на бандеровцев и ватников. Если мы хотим мира и единения, любое государство начинается с человека, а не наоборот.

Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей единой страной", – поделился Лобов.

Лобов посетил военный госпиталь

6 января Оболонь сообщила, что посетила Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь", чтобы поздравить военных с новогодними праздниками.

В составе футболистов "пивоваров" представили Александр Батальский, Назарий Федоровский и Алексей Лобов.



Игроки Оболони в военном госпитале / Фото fc.obolon.ua

К вниманию. В период 2015-2016 годов Лобов выступал за Горняк Ровеньки, Шахтер Красный Луч, Далевец Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата "ЛНР". С 2017 года он играл за краматорский Авангард. Летом 2020-го перешел в колосом Б на правах аренды.