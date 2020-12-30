Полтавская Ворскла стремится завоевать бронзовые награды УПЛ сезона 2020/2021. Чтобы достичь поставленной цели полтавчане усилили состав уже вторым футболистом.

В среду, 30 декабря, Ворскла объявила о трансфере 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилле.

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Сообщается, что все детали соглашения между сторонами согласованы. Оливье будет выступать в Полтаве в течение ближайших двух лет.

Что известно о Тилле?

Начиная с 2017-го, полузащитник провел за национальную сборную Люксембурга 27 поединков. На его счету два гола.

Тилль перешел в Ворсклу как свободный агент. Предыдущим клубом Тилля была российская Уфа, за которую он выступал с 2018 года.

Также Оливье защищал цвета нескольких клубов из Люксембурга.

Кто еще усилил Ворсклу

Вторую половину сезона-2020/2021 в Ворскле проведет футболист киевского Динамо Георгий Цитаишвили.

Динамо и Ворскла договорились об аренде Цитаишвили до конца сезона.

Ворскла после первой половины сезона УПЛ занимает пятое место, имея 20 очков. От третьего места полтавчан отделяют всего три очка.