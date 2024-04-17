"Власть должна делать больше": звезда Реала прокомментировал проблемы с расизмом в Испании

В субботу, 13 апреля, в испанской Ла Лиге Мальорка на домашней арене принимала мадридский Реал. Во время поединка произошел очередной расистский скандал.

Гости одержали минимальную победу, благодаря единственному голу Орельена Чуамени. Во время празднования взятия ворот болельщик хозяев пытался унизить французского футболиста, демонстрируя обезьяньи жесты.

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В Испании на стадионах есть проблема с расизмом

Такие истории стали уже привычными на стадионах в Испании. Главной жертвой оскорблений чаще всего является другой футболист "сливочных" Винисиус Жуниор.

Эту проблему прокомментировал полузащитник Реала Джуд Беллингем. Он считает, что ситуация с расизмом в Испании значительно хуже, чем в Германии, где англичанин выступал до этого в составе дортмундской Боруссии.

По его словам, футболисты уже начинают привыкать к расизму на испанских стадионах, особенно в том случае, если они едут на выездной матч.

Власти должны делать больше для борьбы с расизмом, сейчас этих действий недостаточно. Это ужасно, что готовишься к матчу и знаешь, что, скорее всего, тебя будут оскорблять по расовому признаку. Мы видим, что происходит с Винисиусом. Футбол в Испании потеряет, если он захочет уйти. Нам остается только играть в свой футбол и надеяться, что что-то начнет меняться,

– сказал Беллингем.

Отметим, что в течение последних двух лет Винисиус Жуниор становился мишенью расистских оскорблений на более, чем десяти стадионах. В марте его в очередной раз спросили об этой проблеме и он не смог сдержать слез, заявив, что она очень актуальна.

. Мальорка после позорного инцидента уже начала сотрудничать с полицией и сейчас пытается идентифицировать болельщика, который оскорблял Чуамени.

Напомним, что француз выступает за Реал с июля 2022 года после перехода из Монако. За это время он провел за испанский клуб 84 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.