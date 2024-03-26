Поединок состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22:30 (по Киеву). Последний раз команды встречались между собой в 2013 году и тогда уверенную победу (3:0) одержали представители Латинской Америки.

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Расисты не добьются своего

Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция. Футболиста Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора журналисты спросили о расизме, жертвой которого он неоднократно становился ранее.

Звездный вингер не смог сдержать слезы после этих вопросов. Он заявил, что проблема очень актуальна и не хочет больше видеть страданий чернокожих людей.

Я просто хочу играть в футбол, делать все для своего клуба, своей семьи, и никогда не видеть, как страдают чернокожие люди. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это означало бы дать расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я останусь твердым и сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня,

– сказал Винисиус.

Смотрите видео с эмоциями Винисиуса

Напомним, что бразилец очень часто сталкивается с травлей на стадионах из-за расистских проявлений. С июня 2023 года он возглавляет комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

Справка. Винисиус Жуниор в сезоне-2023/2024 провел 28 матчей за Реал, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.