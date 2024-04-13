Мальорка – Реал 0:1

Гол: Чуамени, 48.

На этой неделе в чемпионате Испании проходят матчи 31 тура. Действующий лидер Ла Лиги мадридский Реал приехал в гости к Мальорке, пишет 24 канал.

По теме Дубль Гризманна нивелировал ранний гол Довбика: Атлетико вырвал победу у Жироны

Гол-шедевр принес победу

Встреча для "бланкос" проходила после зрелищной игры в Лиге чемпионов, где Реал сыграл вничью с Манчестер Сити (3:3). Уже традиционно в основе "бланкос" вышел украинец Андрей Лунин.

В первом тайме Мальорка играла почти на равных с фаворитом, но уже после перерыва инициативу захватил Реал. Забить мадридцы смогли сразу в начале второго тайма.

Сумасшедший удар удался Чуамене, который метров с 35-ти попал в дальний угол. После этого несколько шансов отличиться имели Диас и Винисиус, а кипер соперника Райкович совершил аж семь сейвов.

Читайте также Не впечатлены результативностью: игрок сборной Украины покинет топ-лигу летом

Как отыграл Лунин

Тем не менее, Реал таки одержал минимальную победу. Что касается Лунина, то украинец не имел много работы. Впрочем два сейва после ударов Дардера и Ральо Андрей совершил. Под занавес украинец еще и желтую карточку получил за задержку времени.

По данным Whoscored, Лунин получил оценку 7,5 – вторую в составе Реала после Чуамени. Это уже 12-ый "сухой" матч Андрея в 25-ти играх сезона. Мадридцы нарастили отрыв от Барселоны до 11 очков, но у каталонцев есть встреча в запасе.

Видеообзор матча Мальорка – Реал