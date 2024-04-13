Мальорка – Реал 0:1
Гол: Чуамени, 48.
На этой неделе в чемпионате Испании проходят матчи 31 тура. Действующий лидер Ла Лиги мадридский Реал приехал в гости к Мальорке, пишет 24 канал.
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Гол-шедевр принес победу
Встреча для "бланкос" проходила после зрелищной игры в Лиге чемпионов, где Реал сыграл вничью с Манчестер Сити (3:3). Уже традиционно в основе "бланкос" вышел украинец Андрей Лунин.
В первом тайме Мальорка играла почти на равных с фаворитом, но уже после перерыва инициативу захватил Реал. Забить мадридцы смогли сразу в начале второго тайма.
Сумасшедший удар удался Чуамене, который метров с 35-ти попал в дальний угол. После этого несколько шансов отличиться имели Диас и Винисиус, а кипер соперника Райкович совершил аж семь сейвов.
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Как отыграл Лунин
Тем не менее, Реал таки одержал минимальную победу. Что касается Лунина, то украинец не имел много работы. Впрочем два сейва после ударов Дардера и Ральо Андрей совершил. Под занавес украинец еще и желтую карточку получил за задержку времени.
По данным Whoscored, Лунин получил оценку 7,5 – вторую в составе Реала после Чуамени. Это уже 12-ый "сухой" матч Андрея в 25-ти играх сезона. Мадридцы нарастили отрыв от Барселоны до 11 очков, но у каталонцев есть встреча в запасе.
Видеообзор матча Мальорка – Реал