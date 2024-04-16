За 90 минут украинский вратарь совершил два сейва и провел свой 12-й "сухой" поединок в текущем сезоне-2023/2024. В конце матча получил желтую карточку.

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Что услышал Лунин от Анчелотти после матча

Правда, уже в компенсированное к матчу время мог Лунин "привезти" гол в собственные ворота. Андрей неудачно сыграл на выходе, но успел исправиться, не дав сопернику сравнять цифры на табло.

После поединка украинец услышал реакцию главного тренера Реала на эту ошибку, которая едва не привела к голу от Мальорки.

Я едва не получил инфаркт после этого эпизода,

– заметил Карло Анчелотти.

Отметим, что победный гол в поединке в составе гостей забил Орельен Чуамени на 48-й минуте встречи. После этой минимальной победы Реал набрал уже 78 баллов и оторвался от второй Барселоны на 8 очков. А отрыв от третьей Жироны составляет уже 13 пунктов.

К слову. Для Лунина этот поединок стал 26-м в текущем сезоне, в которых он пропустил 22 гола. Украинский вратарь проводит свой лучший сезон в Реале, воспользовавшись травмами Тибо Куртуа. Также украинец выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кепы Аррисабалаги. На фоне этого появляются слухи о продлении контракт с Луниным.

Впереди у Реала Анчелотти суперважный матч против МанСити. 17 апреля клубы проведут ответный поединок в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В Мадриде команды расписали боевую ничью 3:3. Начало второй игры в 22:00 (по Киеву).