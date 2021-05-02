Зубков не доиграл первый тайм

Александр Зубков получил травму в матче чемпионата Венгрии, в котором его Ференцварош победил Мезекевешд (2:1).

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Футболиста сборной Украины заменили на 29 минуте.

Зубков сказал после первого тайма, что он чувствует себя лучше. Завтра мы будем умнее после МРТ. Надеюсь, он и Сомалиа смогут вернуться как можно скорее,
– сказал главный тренер Сергей Ребров после матча.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины должна провести 3 контрольных поединка:

  • Украина – Бахрейн (23 мая)
  • Украина – Северная Ирландия (3 июня)
  • Украина – Кипр (7 июня) 

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матчи с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Уже известно, что на Евро-2020 не сыграют два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы.