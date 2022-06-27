В том, что оккупанты решились на полномасштабное наступление – есть вина каждого, – Зозуля

Роман Зозуля еще с 2014 года активно поддерживает украинскую армию в войне против России. Футболист испанской ФуФуэнлабрады обратился к своим землякам с важным призывом.

Зозуля: Они воюют за нашу историю

Бывший нападающий сборной Украины ответил на несколько вопросов, которые задают себе украинцы во время войны. Роман Зозуля понимает, что украинский народ уже устал от военных действий, все хотят вернуться в уцелевшие родные дома и жить своей повседневной жизнью.

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Футболист знает, что война уже утомила и украинских защитников, ежедневно отдающих жизнь за свободу страны и территориальную целостность.

Однако форвард испанского клуба уверен, что украинцы и все неравнодушные не устали помогать нашим бойцам, которые в адских условиях защищаются не только дома, но и воюют за нашу свободу, наше настоящее, будущее и право на жизнь.

Зозуля отметил, что война не началась 24 февраля, она длится уже восьмой год. Футболист считает, что все украинцы виноваты в том, что разрешили оккупантам начать полномасштабное вторжение в нашу страну.

Мы ошибочно полагаем, что великая война началась 24 февраля. Она ведь длится 8 лет. И в том, что оккупанты решились на полномасштабное наступление – есть вина каждого из нас. Ибо за эти 8 лет мы позволили себе отвлечься от войны на Востоке. Поэтому давайте больше не повторять эту ошибку,

– написал форвард.

"Мы должны помнить, что в тот момент, когда в одном доме стало спокойно и тихо, то кто-то из наших Героев заплатил за это своей жизнью. За эти 4 месяца Украина пролила слишком много крови и теперь просто устать и отвлечься от всего не возможно. Слава ВСУ", – добавил Зозуля.

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