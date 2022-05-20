Зозуля: "Джавелины" и "нлавы" отправили на передовую

Бывший нападающий сборной Украины начал помогать армии еще после начала боевых действий в Донбассе. Теперь футболист еще больше активизировался и призывает других делать хорошие дела для наших защитников.

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Роман Зозуля отчитался перед своими поклонниками. Футболист сделал все, чтобы украинские защитники как можно скорее получили качественный и быстрый транспорт. Партия мотоциклов уже направилась к военным.

Внешне мотоциклы очень оригинальны. Они зеленого цвета для лучшей маскировки, также набит герб Украины. Зозуля также набил интересные названия мотоциклов в честь техники, которая помогает нам уничтожать врага – "джавелина" (переносной противотанковый ракетный комплекс производства США) и "нлав" (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности).

Это уже не первая партия мотоциклов от Романа для наших несокрушимых защитников.

Замаскировали наши "джавелины" и "нлавы" отправили на передовую,

– подписал фото Роман.

Зозуля – украинский воин за пределами передовой

Роман Зозуля выступает в далекой Испании, но это не помешает ему помогать землякам.

Футболист посылал в Украину автомобили скорой помощи и гуманитарную помощь.

Игрок Фуэнлабрады вместе с другим украинским легионером Романом Безусом передали свои футболки с автографами на благотворительный аукцион. Все вырученные средства ушли на нужды страны.

Также Зозуля в компании голкипера Реала Андрея Лунина встретились с украинскими беженцами, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома и перебраться в Мадрид.

Роман закупил бронированные автомобили и мотоциклы для ВСУ.

Недавно футболист выставил уникальный подарок от украинских защитников – "убекс" (боевая тактическая рубашка) военного "Азов Днепр". На нем есть автографы всех бойцов этого подразделения.

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Замаскировали наши "джавелины" и "нлавы" и отправили на передовую.

"Моточанка" продолжает свою деятельность и делает все, чтобы наши защитники как можно быстрее получали самый мобильный вид транспорта.

У кого есть желание приобщиться – всегда вам рады.