Заря – Ингулец: онлайн-трансляция матча УПЛ

Поединок между Зарей и Ингульцем стартует в 14:00. По телевидению поединок покажет телеканал "2+2".
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В то же время поединок можно посмотреть на Football Hub. Трансляция начнется в 13:55.
- Между Зарей и Ингульцом большая разница в турнирной таблице – аж 16 очков. История их противостояний составляет 4 матча, в которых клубы одинаковое количество раз праздновали победу – по одной победе. Еще два поединка завершались ничьей.
- Последний раз команды встречались на одном футбольном поле в ноябре 2020 года. В той встрече Заря и Ингулец расписали мировую 1:1.
- В предыдущем туре команда Виктора Скрипника в меньшинстве одолела львовский Рух со счетом 0:2. Футболисты из Петрового в результативной перестрелке проиграли Мариуполю.