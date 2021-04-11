Зоря – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Поєдинок між Зорею та Інгульцем стартує о 14:00. По телебаченню поєдинок покаже телеканал "2+2".
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Водночас поєдинок можна переглянути на Football Hub. Трансляція розпочнеться о 13:55.
- Між Зорею та Інгульцем велика різниця у турнірній таблиці – аж 16 очок. Історія їх протистоянь складає 4 матчі, у яких клуби однакову кількість разів святкували перемогу – по одній звитязі. Ще два поєдинки завершувались нічиєю.
- Востаннє команди зустрічались на одному футбольному полі у листопаді 2020 року. У тій зустрічі Зоря та Інгулець розписали мирову 1:1.
- У попередньому турі команда Віктора Скрипника у меншості здолала львівський Рух з рахунком 0:2. Футболісти з Петрового у результативній перестрілці програли Маріуполю.