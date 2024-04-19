Переговоры возобновлены: Зидан все же может возглавить Баварию
Источник:Mundo Deportivo
Летом 2024 года должность главного тренера Баварии покинет Томас Тухель. Основным кандидатом на должность был Юлиан Нагельсманн.
Недавно Бавария отказалась от кандидатуры Зизу в пользу главы сборной Германии. Однако Нагельсманн продлил контракт с национальной командой до 2026 года.
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Зидан теперь главный претендент на должность главного тренера
Зизу находится в шаге от того, чтобы стать главой Баварии в следующем сезоне. Переговоры между французским тренером и мюнхенским клубом находятся на финишной прямой. Люди, которые знакомы с переговорами между двумя сторонами, считают соглашение, которое еще не подписано, практически завершенным.
Зидан уже обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав, особенно линию защиты.Напомним. Тренерский опыт Зинедина Зидана ограничивается лишь мадридским Реалом, которым он руководил в течение двух разных периодов – 2016-2018 и 2019-2021 годов. Со "сливочными" он добыл три титула Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.
Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 63 очка. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".
Кто еще интересовался Зинедином Зиданом
- Зизу получал предложение возглавить сборную Алжира, но долго обдумывал это решение.
- В 2023 году появилась информация, что французский тренер может возглавить Марсель, в котором в то время играл украинец Руслан Малиновский.
- Также в услугах Зидана были заинтересованы лондонский Тоттенхэм и сборная Бразилии.