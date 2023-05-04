Зинедин Зидан может возглавить французский Марсель, цвет которого защищает Руслан Малиновский. Однако путь на мостик "олимпийцев" в Зизу не полностью открыт.

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Французский наставник уже долго жалуется без работы, а конкретнее с 2021 года. И тут под носоном Зидана появился очередной желающий сотрудничать с ним. Этим желающим оказался клуб из родного города Зинедин Марсель, который подыскивает варианты на потенциальную замену своему нынешнему коучу.

Дело в том, что Зидан сможет возглавить "олимпийцев" вместе с Русланом Малиновским только в том случае, если из команды уйдет Игорь Тудор. Однако шансы у француза все же есть, поскольку хорватским наставником активно интересуется туринский Ювентус. Таким образом, Зидан и может прийти на замену Тудору, однако и сама кандидатура француза интересна "старой синьоре". Поэтому Зинедину еще и из чего выбрать.

Тренерская карьера Зизу