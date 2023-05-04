Зинедин Зидан может возглавить французский Марсель, цвет которого защищает Руслан Малиновский. Однако путь на мостик "олимпийцев" в Зизу не полностью открыт.
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Французский наставник уже долго жалуется без работы, а конкретнее с 2021 года. И тут под носоном Зидана появился очередной желающий сотрудничать с ним. Этим желающим оказался клуб из родного города Зинедин Марсель, который подыскивает варианты на потенциальную замену своему нынешнему коучу.
Дело в том, что Зидан сможет возглавить "олимпийцев" вместе с Русланом Малиновским только в том случае, если из команды уйдет Игорь Тудор. Однако шансы у француза все же есть, поскольку хорватским наставником активно интересуется туринский Ювентус. Таким образом, Зидан и может прийти на замену Тудору, однако и сама кандидатура француза интересна "старой синьоре". Поэтому Зинедину еще и из чего выбрать.
Тренерская карьера Зизу
- Французский наставник возглавлял только один коллектив. После увольнения из Реала главного тренера команды Жозе Моуринью летом 2013 года, Зидану был предложен пост спортивного директора, от которого он отказался. Все потому, чтобы поработать помощником будущего главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти, что и помогло ему в будущем.
- Впоследствии Зинедин стал главным тренером второй команды Реала, а уже в 2016 году Зидан был назначен главным тренером "сливочных", сменив на посту Рафаэля Бенитеса.
- Под его руководством Зидана "королевский клуб" стал первой командой в истории, которая выигрывала три Лиги чемпионов подряд. Последний трофей он завоевал в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский", одолев Ливерпуль.
- Зидан вместе с Реалом выигрывал ряд еще и других титулов, таких как: дважды чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок и дважды клубный чемпионат мира.