Во время международной паузы Тоттенхэм остался без тренера. Лондонский клуб решил проститься с Антонио Конте, который критиковал руководство и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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До окончания этого сезона "шпор" будет возглавлять бывший ассистент итальянца Кристиан Стеллини. Впрочем, клуб уже ищет варианты, кто мог бы возглавить команду летом.

План В после Нагельсманна

Основным вариантом для Тоттенхэма был Юлиан Нагельсманн, недавно освобожденный из Баварии. Впрочем, немец пока не планирует восстанавливать тренерскую карьеру и не факт, что захочет летом.

Именно этого лондонцы прорабатывают еще один вариант. Среди главных претендентов на должность легенда французского футбола Зинедин Зидан, который находится без работы с 2021 года.

Специалист надеялся возглавить свою национальную сборную после ЧМ-2022. Но после того, как Франция продлила контракт с Дидье Дешамом, Зизу готов к новым вызовам. Другими альтернативными вариантами для Тоттенхэма являются Роберто Де Дзерби и Луис Энрике.

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Вся тренерская карьера в Реале

Отметим, что вся тренерская карьера Зидана связана с Реалом. Сначала он работал там ассистентом в Карло Анчелотте, после чего руководил Кастильей (второй командой клуба).

В 2016 году Зинедин возглавил первую команду и привел ее к трем победам в Лиге чемпионов поспел. Покинув пост в 2018-м, он вернулся через год и поработал два сезона. Кроме трех трофеев ЛЧ Зидан выиграл еще 8 титулов с Реалом.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Тоттенхэм ведет борьбу за место в топ-четверке. Пока "шпоры" как раз и идут четвертыми, но они сыграли больше матчей, чем все основные конкуренты: