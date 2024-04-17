Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. Одним из претендентов на его должность считался Зинедин Зидан.

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Бавария отклонила кандидатуру Зидана на должность главного тренера

Причина отказа от варианта Зизу неизвестна.

Зидан обсуждался как возможная замена, когда шла речь о преждевременной отставке Тухеля несколько недель назад. Сейчас главным претендентом на пост главного тренера является нынешний глава сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Он уже тренировал Баварию с 2021 по 2023 годы.

В списке кандидатов есть и бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби и глава национальной команды Австрии Ральф Рангник.

Напомним. Зинедин Зидан возглавлял мадридский Реал с 2016 по 2021 годы. С тех пор он не работал тренером.

Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 63 очка. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".

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