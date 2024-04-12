Украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне достиг существенного прогресса. Голкипер Реала удачно воспользовался травмой Тибо Куртуа, после чего смог выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.
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Бавария хочет украинца
Контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. Андрей пока не продлевал соглашение, а к его персоне начали проявлять интерес немало европейских клубов.
По информации испанских СМИ, Луниным всерьез заинтересовалась Бавария. Мюнхенцы присматриваются к замене Мануэля Нойера, который получил тяжелую травму. Немцы планируют усилить позицию кипера этим летом или в 2025-м.
При этом Бавария продлила контракт с Александром Нюбелем до 2029 года. Он сейчас выступает в аренде в Штутгарте и ближайшие два сезона должен играть там же.
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В свою очередь Реал хочет продлить контракт с Луниным в ближайшее время. В противном случае мадридцы попытаются продать украинца этим летом, чтобы не потерять его бесплатно.
Карьера Лунина в Реале
- мадридцы купили Андрея у Зари в 2018 году, заплатив 8,5 миллиона евро
- долгое время украинец выступал по арендам в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо
- с 2020 года Андрей был запасным вратарем под Тибо Куртуа
- в этом году воспользовался шансом и поразил своей игрой – на его счету 11 клиншитов в 24-х матчах
- Реал продолжает выступления в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также лидирует в Ла Лиге