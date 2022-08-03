Зинченко принял участие в фотосессии Арсенала перед стартом нового сезона АПЛ: яркие кадры

3 августа 2022 , 11:10
Читати новину українською

Источник:

сайт Арсенала

Александр Зинченко принял участие в традиционной официальной фотосессии Арсенала перед стартом нового сезона АПЛ. Украинец готовится к официальному дебюту в новой команде.

Зинченко готовится к официальному дебюту

На сайте лондонского арсенала разместили фотографии команды по традиционной фотосессии в преддверии старта нового сезона АПЛ. Зинченко засветится на новых кадрах "канониров".

Стоит внимания Зинченко выиграл первый трофей в составе Арсенала: "канониры" разгромили Севилью 6:0

В этом мероприятии приняли участие все игроки основного состава первой команды, а также тренеры. Отметим, что позировали "канониры" в новой домашней форме от компании Adidas.

Зинченко на традиционной фотосессии команды / Фото ФК Арсенал

Украинец принял участие в фотосессии нового клуба / Фото ФК Арсенал

Переход Зинченко в Арсенал

Обратите внимание! Уже в пятницу, 5 августа, Арсенал Зинченко откроет новый сезон АПЛ выездным матчем против Кристал Пелас. Начало встречи в 22:00.
Автор: Дарина Жданович