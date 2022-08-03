Зинченко принял участие в фотосессии Арсенала перед стартом нового сезона АПЛ: яркие кадры

Александр Зинченко принял участие в традиционной официальной фотосессии Арсенала перед стартом нового сезона АПЛ. Украинец готовится к официальному дебюту в новой команде.

Зинченко готовится к официальному дебюту

На сайте лондонского арсенала разместили фотографии команды по традиционной фотосессии в преддверии старта нового сезона АПЛ. Зинченко засветится на новых кадрах "канониров".

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В этом мероприятии приняли участие все игроки основного состава первой команды, а также тренеры. Отметим, что позировали "канониры" в новой домашней форме от компании Adidas.

Зинченко на традиционной фотосессии команды / Фото ФК Арсенал

Украинец принял участие в фотосессии нового клуба / Фото ФК Арсенал

Переход Зинченко в Арсенал

Зинченко подписал соглашение с лондонским клубом 22 июля. А два дня спустя украинец уже дебютировал в составе Арсенала в товарищеском матче против Челси.

Его контракт с "канонирами" рассчитан до конца 2026 года.

Украинец вышел в стартовом составе Арсенала на финал товарищеского турнира Emirates Cup, где его команда одержала победу.

Руководство лондонского клуба в восторге от трансфера Александра в Арсенал.

Уже в пятницу, 5 августа, Арсенал Зинченко откроет новый сезон АПЛ выездным матчем против Кристал Пелас. Начало встречи в 22:00.