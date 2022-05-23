Зинченко вместе с семьей отметил чемпионский титул АПЛ: милость этих фото просто зашкаливает

В воскресенье, 22 мая, Александр Зинченко завоевал свое четвертое чемпионство в АПЛ. Украинский легионер Манчестер Сити отметил этот успех вместе с семьей.

Щемящее празднование с семьей

Победа с камбеком над Астон Виллой позволила Манчестер Сити завоевать очередное чемпионство в АПЛ (3:2). Александр Зинченко внес большой вклад в победу "горожан".

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Украинский легионер вышел на футбольное поле во втором тайме и ассистировал Родри во втором голе МанСити. В послематчевом комментарии главный наставник клуба Пеп Гвардиола выделил большой вклад украинца в триумфальный сезон Сити.

Празднование чемпионства от Зинченко заслуживает отдельного внимания. Александр подошел к фанатской трибуне МанСити и поднял над головой трофей. Потом поставил кубок на поле и окутал его сине-желтым флагом. Один из лидеров сборной Украины дал волю эмоция и не сдержал слез. Успокаивать футболиста подошли партнеры по команде.

Болельщики "горожан" устроили Зинченко овации.

Первыми поздравили Зинченко с "золотом" жена Влада и маленькая дочь Ева, вышедшие на футбольное поле. Счастливая семья сделала на поле несколько памятных фото, а встреча Александра с дочерью одна из самых милых, которую можно было увидеть.



Счастливая семья Зинченко / Фото с инстаграмма футболиста

Празднование титула вместе с семьей: смотрите видео

Статистика Зинченко в сезоне по МанСити