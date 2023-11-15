Озил-Криштиану, – Зинченко в шутку сравнил связь Цыганков-Довбык с легендарным дуэтом Реала

Сборная Украины в полном составе собралась в польском городе Гданьск. В команде Сергея Реброва царит отличная атмосфера перед ключевым матчем отбора на Евро-2024 против Италии.

Украинская связка испанской Жироны Артем Довбык-Виктор Цыганков прибыли в расположение сборной позже других. Только 11 ноября украинцы помогли "красно-белым" получить волевую победу на выезде над Райо Вальекано 1:2. В этом матче не обошлось без гола Довбика после ассиста Цыганкова.

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Зинченко оценил результативность Довбыка и Цыганкова

Украинцы превратились в настоящих лидеров Жироны и стали ужасом для соперников. Такая результативность и форма Виктора и Артема положительно повлиять на игру сборной Украины. Болельщики надеются, что свою отличную игру Довбик и Цыганков перенесут уже на матч "сине-желтых".

Украинскую связь неожиданного лидера сезона Ла Лиги отметил левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, который в прошлом поединке забил эффектный гол за "канониров". Не обошлось здесь без шуток от Саши.

Зинченко сравнил связи Довбык-Цыганков с легендарным в прошлом дуэтом мадридского Реала Месутом Озилом и Криштиану Роналду, показавшими фантастическое взаимодействие в футболках "Королевского клуба".

Сравнение Александр сделал за обедом, когда поздоровался с Довбиком, только прибывшим в сборную.

Озил-Криштиану или что это за связка?

– сказал Зинченко Довбику.

Отметим, что благодаря классной игре украинских легионеров Жирона снова перехватила лидерство Ла Лиги у Реала. Команда Мичела Санчеса опережает "сливочных" на 2 балла – 34 против 32-х у подопечных Карло Анчелотти.

Довбик в текущем сезоне-2023/2024 забил уже 8 голов в 16 сыгранных матчах. Также отдал 6 ассистов. Артем стал самым результативным украинским футболистом в истории Ла Лиги. Что касается результативности Цыганкова, то у Виктора 2 мяча и 2 голевых передачи в 12 поединках.