Райо Вальекано – Жирона 1:2

Голы: Гарсия, 5 – Довбик, 42, Савио, 65.

Перед отчетным туром команда Мичела возглавила турнирную таблицу. Чтобы закрепиться на первой строчке "бело-красные" обязаны были побеждать на выезде Райо Вальекано, пишет 24 Канал.

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Эффектный камбек Жироны благодаря украинцам

Однако в дебюте встречи первыми открыли счет хозяева. На 5-й минуте матча отличился вингер Райо Вальекано Альваро Гарсия.

"Жиронцы" сумели восстановить паритет под занавес первого тайма. А организовали взятие ворот украинские легионеры каталонцев.

Цыганком промчался по правому флангу и отдал передачу на Довбика. Артем первым касанием остановил мяч, а вторым точно пробил по воротам "пчел". 1:1 – команды ушли на перерыв при ничейном счете.

В середине второго тайма Жирона вторично поразила ворота Райо Вальекано. Бразилец Савио удачно сориентировался в штрафной соперника, сыграв на добивании.

На 78-й минуте встречи Мичел заменил Цыганкова и Довбика. До финального свистка "жиронцы" сумели сохранить победный счет, в чем большая заслуга их вратаря Пауло Гассанига.

Благодаря этой победе Жирона закрепилась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. У команды Цыганкова и Довбика 34 очка после 13 сыгранных матчей.

"Бело-красные" опережают мадридский Реал на 5 пунктов, но у "сливочных" еще одна игра не сыграна.

Свой следующий матч Жирона сыграет 27 ноября против Атлетика из Бильбао.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Жирона