Українська зв'язка іспанської Жирони Артем Довбик-Віктор Циганков прибули у розташування збірної пізніше інших. Лише 11 листопада українці допомогли "червоно-білим" здобути вольову перемогу на виїзді над Райо Вальєкано 1:2. У цьому матчі не обійшлось без голу Довбика після асисту Циганкова.

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Зінченко оцінив результативність Довбика і Циганкова

Українці перетворились у справжніх лідерів Жирони та стали жахом для суперників. Така результативність та форма Віктора та Артема має позитивно вплинути на гру збірної України. Уболівальники сподіваються, що свою відмінну гру Довбик та Циганков перенесуть вже на матч "синьо-жовтих".

Українська зв'язку несподіваного лідера сезону Ла Ліги відзначив лівий захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко, який у минулому поєдинку забив ефектний гол за "канонірів". Не обійшлось тут без жартів від Сашка.

Зінченко порівняв зв'язку Довбик-Циганков із легендарним у минулому дуетом мадридського Реала Месутом Озілом і Кріштіану Роналду, які показували фантастичну взаємодію у футболках "Королівського клубу".

Порівняння Олександр зробив за обідом, коли привітався із Довбиком, який лише прибув у збірну.

Озіл-Кріштіану чи що це за зв'язка?

– сказав Зінченко Довбику.

Відзначимо, що завдяки класній грі українських легіонерів Жирона знову перехопила лідерство Ла Ліги у Реала. Команда Мічела Санчеса випереджає "вершкових" на 2 бали – 34 проти 32-х у підопічних Карло Анчелотті.

Довбик у поточному сезоні-2023/2024 забив вже 8 голів у 16-ти зіграних матчах. Також віддав 6 асистів. Артем став найрезультативнішим українським футболістом в історії Ла Ліги. Щодо результативності Циганкова, то у Віктора 2 м'ячі та 2 гольові передачі у 12 поєдинках.