На одной из тренировок Жироны 26-летний нападающий получил свой подарок от футбольного симулятора EA Sports FC 24. Артему Довбику подарили персональную карточку от EA с рейтингом 83.

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Памятная награда для украинского форварда

Такое награду форвард сборной Украины получил за свою результативную игру в предыдущем туре Ла Лиги. Артем отличился по системе "гол плюс пас" и принес победу Жирони на выезде над Осасуной 2:4. В том матче также забил Виктор Цыганков, которому как раз ассистировал Довбык.

Довбик получил именную карточку от EA: смотрите видео

Вспомним, что благодаря феноменальной игре в прошлом матче форвард попал в команду недели Ла Лиги. Также Довбык стал самым результативным украинским футболистом в истории испанского чемпионата Артем провел за Жирону 13 матчей (один в Кубке Испании), в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста (один в Кубке Короля).

В СМИ появляется все больше информации, что результативная игра Довбика привлекла внимание топовых клубов Европы. В этом списке уже называют миланский Интер и мадридское Атлетико. Заинтересованным клубам придется выложить за форварда не менее 30 миллионов евро.

Ведь у Артема, который перебрался в красно-белую футбольную семью в августе 2023 года, есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2028 года.

Обратите внимание! Матч Ла Лиги Райо Вальекано – Жирона состоится 11 ноября в 15:00. Клуб Цыганкова и Довбика подходит к этому поединку в статусе неожиданного лидера сезона (31 балл). Его соперник с 18 очками идет 9-м в турнирной таблице первенства.