В субботу, 11 ноября, в матче 13-го тура Ла Лиги Жирона приехала в гости к Райо Вальекано. Первыми во встрече отличились хозяева поля, пишет 24 Канал.
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"Бело-красные" сумели сравнять счет еще в первой половине игры. На 42-й минуте встречи Виктор Цыганков совершил проход по правому флангу и отдал нацеленную передачу на Артема Довбика. Бомбардир Жироны развернулся и прицельно пробил по воротам. 1:1 – "жиронцы" благодаря усилиям украинцев восстановили паритет.
Видео гола Довбика
- Отметим, что Артем Довбик уже забил свой 7-й мяч в чемпионате Испании. Также на счету форварда 4 ассиста в Ла Лиге.
- Виктор Цыганков записал на свой счет 2-й голевой пас в нынешнем сезоне. Украинский вингер отличился двумя результативными ударами.