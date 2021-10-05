Петраков: У него такой характер, что он не может просить замену

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко не сможет помочь "сине-желтым" в отборочных матчах чемпионата мира-2022. Футболист получил травму в игре с Манчестер Сити.

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Левый вингер "горожан" травмировался в поединке Лиги чемпионов против Лейпцига. Александр Петраков, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины прокомментировал повреждение игрока. Специалист заявил, что Зинченко сам виноват в своей травме.

С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 – 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с РБ Лейпциг, но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек,

– сказал Петраков.

Петраков дал довольно эмоциональную пресс-конференцию. Наставник рассказал об отсутствии Руслана Малиновского и других кадровых потерях команды.

Напомним, что 9 октября "сине-желтые" сыграют на выезде против Финляндии. А уже 12 октября во Львове примут Боснию и Герцеговину. Ранее сообщалось, что матч могут перенести в Киев из-за повышения заболеваемости коронавирусом в городе Льва. Однако 4 октября стало известно, что 2/3 трибун "Арены Львов" будут заполнены болельщиками.

Кадровые потери Украины

Не только Александр Зинченко не поможет команде в ближайших матчах. "Сине-желтую" футболку не наденут сразу несколько футболистов Динамо. Расположение сборной Украины уже покинули Денис Бойко, Виталий Буяльский и Виталий Миколенко.

Голкипер киевлян не сыграет из-за семейных обстоятельств, а двое последних получили травмы.