Петраков: У нього такий характер, що він не може просити заміну

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко не зможе допомогти "синьо-жовтим" у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022. Футболіст отримав травму у грі за Манчестер Сіті.

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Лівий вінгер "містян" травмувався у поєдинку Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера збірної України" прокоментував пошкодження гравця. Спеціаліст заявив, що Зінченко сам винен у своїй травмі.

З Зінченком я говорив, він вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8 – 10 жовтня. Він сам винен в цьому, отримав травму в матчі з РБ Лейпциг, але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Тепер буде лікуватися. Він хороший хлопець, дуже порядна людина,

– сказав Петраков.

Петраков дав доволі запальну пресконференцію. Наставник розповів про відсутність Руслана Маліновського та інші кадрові втрати команди.

Нагадаємо, що 9 жовтня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Фінляндії. А вже 12 жовтня у Львові приймуть Боснію і Герцеговину. Раніше повідомлялось, що матч можуть перенести у Київ через підвищення захворюваності коронавірусом у місті Лева. Однак 4 жовтня стало відомо, що 2/3 трибун "Арени Львів" будуть заповнені уболівальниками.

Кадрові втрати України

Не лише Олександр Зінченко не допоможе команді у найближчих матчах. "Синьо-жовту" футболку не одягнуть відразу декілька футболістів Динамо. Розташування збірної України вже покинули Денис Бойко, Віталій Буяльський та Віталій Миколенко.

Голкіпер киян не зіграє через сімейні обставини, а двоє останніх отримали травми.