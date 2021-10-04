Стадион заполнят на 2\3
На матче Украина – Босния и Герцеговина сможет находиться 24 тысячи человек. Поединок состоится на "Арене-Львов" 12 октября.
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4 октября во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ.
На заседании было определено, что на матче Украины с Боснией смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.
Общая вместимость "Арены-Львов" составляет 34 тысячи 915 мест.
Украина – Босния и Герцеговина: что известно о матче
- Продажа билетов на поединок во Львове была временно приостановлена.
- Причиной приостановки продажи билетов в УАФ назвали "эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с ростом показателей заболеваемости СOVID-19".
- По состоянию на 4 октября продажа билетов на матч отбора ЧМ 2022 не возобновлялся.
- Первым матчем сборной Украины в октябре будет поединок с Финляндией на выезде. После 5-ти матчей "сине-желтые" набрали 5 очков и занимают второе место в группе D.