По словам тренера, из состава команды уехали защитник Виталий Миколенко, полузащитник Виталий Буяльский и вратарь Денис Бойко. У первых двоих игроков – травмы, а голкипер пропустит сбор по семейным обстоятельствам.

К слову МРТ ничего не показало, но есть дискомфорт, – футболист приехал в лагерь сборной Украины с травмой

Серьезные кадровые потери, но без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко: обследовали его, травма приводящей мышцы, сколько времени надо на восстановление – не знаю. Виталий Буяльский – я с ним буквально только что расстался, сделали МРТ, две недели нужно на восстановление – тоже надрыв приводящей мышцы. А Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам,

– объяснил Петраков.

Соответственно, в заявке сборной Украины на два ближайших матча отбора остается 24 футболиста: три голкипера и 21 полевой.

"Если все эти ребята будут здоровыми, я никого довызывать не буду", – отметил Петраков.

Обновленный состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).