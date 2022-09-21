"И там и здесь"

Зинченко сам позвонил по телефону главному тренеру Александру Петракову и сообщил о том, что не сможет помочь команде на этот раз.

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Но за несколько минут до старта матча фамилия Александра появилась в стартовом составе национальной команды. Все-таки это оказалось недоразумение, Зинченко смотрел футбол дома.

Его жена Влада опубликовала видео с реакцией Саши на ошибку.

Как отреагировал на это Зинченко: смотрите видео

Александр не теряет веры в своих коллег, он верит, что кадровые потери не помешают команде победить.

К сожалению, сборная Украины уже уступает Шотландии – 3:0.

Напомним, что из-за отсутствия британской визы в Глазго не приехал дебютант-голкипер Евгений Волынец. Из-за повреждения в последний момент из заявки национальной команды выбыл еще один фланговый защитник Эдуард Соболь.

Также в расположение сборной не прибыл Александр Зинченко. Фенербахче в матче против Динамо в Лиге Европы сделало так, чтобы вратарь Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко легли на операционный стол и не сыграли за сборную в сентябре.