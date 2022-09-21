"И там и здесь"
Зинченко сам позвонил по телефону главному тренеру Александру Петракову и сообщил о том, что не сможет помочь команде на этот раз.
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Но за несколько минут до старта матча фамилия Александра появилась в стартовом составе национальной команды. Все-таки это оказалось недоразумение, Зинченко смотрел футбол дома.
Его жена Влада опубликовала видео с реакцией Саши на ошибку.
Как отреагировал на это Зинченко: смотрите видео
Александр не теряет веры в своих коллег, он верит, что кадровые потери не помешают команде победить.
К сожалению, сборная Украины уже уступает Шотландии – 3:0.
Напомним, что из-за отсутствия британской визы в Глазго не приехал дебютант-голкипер Евгений Волынец. Из-за повреждения в последний момент из заявки национальной команды выбыл еще один фланговый защитник Эдуард Соболь.
Также в расположение сборной не прибыл Александр Зинченко. Фенербахче в матче против Динамо в Лиге Европы сделало так, чтобы вратарь Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко легли на операционный стол и не сыграли за сборную в сентябре.