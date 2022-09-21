"І там і тут"

Зінченко сам зателефонував головному тренеру Олександру Петракову та повідомив про те, що не зможе допомогти команді цього разу.

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Та за декілька хвилин до старту матчу прізвище Олександра з'явилося у стартовому складі національної команди. Все ж таки це виявилося непорозуміння, Зінченко дивився футбол вдома.

Його дружина Влада опублікувала відео з реакцією Сашка на помилку.

Як відреагував на це Зінченко: дивіться відео

Олександр не втрачає віри у своїх колег, він вірить, що кадрові втрати не завадять команді перемогти.

На жаль, збірна України вже поступається Шотландії – З:0.

Нагадаємо, що через відсутність британської візи у Глазго не приїхав дебютант-голкіпер Євген Волинець. Через пошкодження в останній момент із заявки національної команди вибув ще один фланговий захисник Едуард Соболь.

Також у розташування збірної не прибув Олександр Зінченко. Фенербахче у матчі проти Динамо в Лізі Європи зробило так, щоб воротар Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко лягли на операційний стіл та не зіграли за збірну у вересні.