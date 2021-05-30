Безудержные эмоции Зинченко

Гол Гавевца принес Челси трофей Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка эмоций футболистов были кардинально разными. Подопечные Томаса Тухеля были на седьмом небе от счастья. А вот "горожане" хотели как можно быстрее покинуть поле и забыть этот матч.

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Наиболее эмоциональным был украинец Александр Зинченко. Левый защитник, который в этом поединке чаще играл в центре поля, вышел в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Однако даже это не помогло Мансити победить. После матча Александр упал на газон и расплакался. Его утешали как игроки Челси, так и партнеры по команде.

Зинченко нашел в себе силы и взобрался за серебряной наградой. При этом у украинца были мокрые от слез глаза. Александр еще на подиуме снял со своей шеи медаль и прошел в нескольких сантиметрах от трофея Лиги чемпионов, даже не взглянув на него.

У Александра была прекрасная возможность воплотить в реальность свою футбольную мечту. Однако не этим вечером. Сейчас украинец с негативными эмоциями улетит в расположение сборной Украины, где будет готовиться к Евро-2020.



Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов / Скриншот



Игроки Челси поддержали Зинченко / Скриншот