Одним из спортсменов, кто отвечает за то, чтобы Украина не исчезала из медийной повестки в мире, стал футболист Арсенала Александр Зинченко, который также является послом платформы UNITED24. Игрок национальной сборной Украины принял участие в пресс-конференции накануне матча своей команды против Манчестер Юнайтед.

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Украинцы ценят любую помощь и нуждаются в ней

Наш футболист большую часть времени на этом событии уделил рассказам об Украине. Он напомнил миру о большой важности помощи украинцам и отметил, что поддержка может быть совершенно разной.

В Лондоне, просто гуляя с дочерью, вижу машины с детьми, а на днях увидел семью и их детей, возможно, из Чехии, ребенок был без рубашки. У него была временная татуировка на плече с украинским флагом. Это заставило меня подумать: "Вау, эти ребята с нами". Для нас этот пустяк имеет большое значение,

– заявил Зинченко.

Футболист подчеркнул, что гордится тем, что является украинцем и призвал мир не уставать от войны. Ведь сегодня жертвой террора стала Украина, а завтра это может быть любая страна, поэтому нужно поддерживать наше государство, чтобы другие чувствовали себя безопаснее:

"Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость, потому что не мог вообразить, что это может произойти в 2023 году. Место, где родился и вырос, а однажды другая страна приходит к вам, разрушает все, убивает детей и совершает много ужасных вещей. Чтобы достичь чего? Вот вопрос. В таких случаях я говорю с людьми, которые устали, сегодня Украина, а завтра это может быть ваша страна, поэтому нам нужно держаться вместе и бороться до конца".

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Зинченко не забыл поблагодарить партнеров Украины за помощь и рассказал о своей миссии в этой войне, которая заключается в том, чтобы пытаться помочь чем может.

Хочу, чтобы мои дети, когда вырастут, спросили меня: "Папа, что ты делал, когда на нашей родине была эта война?" И я хочу посмотреть в глаза своей дочери и сказать: "Мы с твоей мамой пытались сделать все возможное, чтобы помочь нашей стране",

– признался футболист.

Одним из примеров он привел матч, который организовывает вместе с Андреем Шевченко, где будут собирать средства на нужды Украины Ведь, по словам Зинченка, чрезвычайно важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, но и послать сообщения украинцам, которые борются за свою независимость, что они не одни и мир не оставит их.

И самый главный месседж от Александра прозвучал в конце пресс-конференции. Он рассказал, что Украина очень нуждается в усилении своей мощности в воздухе, чтобы одержать важнейшую победу в своей истории:

Пользуясь этой возможностью, я должен сказать, что эти F-16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия. Если у меня будет возможность – буду говорить об этом.

Отметим. Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне. Он будет в свободном доступе, подробнее по ссылке.