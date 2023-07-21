Подопечные Микеля Артеты одержали разгромную победу со счетом 5:0. Александр Зинченко находится на завершающем этапе восстановления после травмы и пропускал этот матч.

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Украинский футболист с мячом на "ты"

Однако именно он стал героем вирусного видео после игры. Украинец в очередной раз продемонстрировал, что очень является техничным игроком, поразив американскую публику на стадионе. В сети сравнивают его контроль мяча с магическим Роналдинью, считающимся эталоном в этом компоненте.

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