Зинченко дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Именно он взял скандальное интервью в Криштиану Роналду, после которого португалец покинул Манчестер Юнайтед.

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На этот раз темой для интервью с Зинченко, в том числе, была и война в Украине. Футболист признался, что готов к тому, что и ему, возможно, в будущем придется взять в руки оружие, чтобы защищать свою Родину.

Пока Зинченко озвучил свое пренебрежительное отношение к гражданам России. Он заявил, что не пожмет руку ни одному российскому спортсмену. И призвал всех в мире не называть украинцев и россиян братьями.

Никаких шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию. Я должен быть честным. Вы можете сказать, что они ничего не делают против нас или что-нибудь подобное. Но они поступают. Они не реагируют. Если никто не хочет говорить из-за страха, то мне очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы это делали в прошлом,

– считает футболист.

Стоит отметить, что у Зинченко в профессиональной карьере есть "российский след". В начале 2015 года он перебрался в состав российского клуба Уфа, за который выступал до лета 2016 года, пока его не выкупил Манчестер Сити.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Зинченко стал одним из тех, кто активно помогает нашему государству. Он стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. А 5 августа в Лондоне проведет благотворительный матч против команды другой звезды украинского футбола – Андрея Шевченко. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.