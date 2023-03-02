Украинский универсальный игрок вносит огромный вклад в достижения Лондонского Арсенала. Полезные действия Зинченко подтверждает статистика.
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Архитектор Арсенала
Не смотря на то, что Александр Зинченко закрывает левый фланг защиты в Арсенале, это не запрещает ему смело продвигать атаки своей команды. Украинец часто задействован в центре поля или на флангах атаки, что позволяет ему креативно продвигать наступательные действия своей команды на ворота соперника.
Александр лидирует в Арсенале по количеству касаний мяча в среднем за матч (91,3), количеству точных передач (62,8), точных передач на чужой половине поля (37,4) и передач на чужой трети поля (21, 7), а также занимает 3 место по проценту точных передач (87,4%).
Статистика Александра Зинченко / SkySports
Последние три выступления украинца
- В рамках 24-го тура АПЛ Александр Зинченко сумел забить свой дебютный гол за Арсенал, что помогло "канонирам" сделать сверхважный камбэк в матче с Астон Виллой.
- В следующем поединке АПЛ Арсенал встретился с Лестером. Тогда украинец вышел на поле в роли капитана столичного коллектива, а "канониры" одержали очередную победу.
- В крайнем поединке, в котором Арсенал противостоял Эвертону, Зинченко отличился прекрасным ассистом. Также украинец получил одну из самых высоких оценок за матч, а также волну комплиментов со стороны фанатов и главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
- К тому же, Зинченко номинирован на звание лучшего игрока Арсенала по итогам февраля.