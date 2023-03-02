20-летний центральный защитник перебрался из киевского Динамо в Борнмут 31 января 2023, но до сих пор не дебютировал в АПЛ. Все из-за травмы стопы, которая не дает Забарному провести первый официальный поединок за новую команду.

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Украинец вскоре дебютирует в АПЛ

Ожидалось, что восстановление Ильи продлится до начала апреля. Именно к этому сроку украинский футболист не сможет помочь своей новой команде на футбольном поле. Однако прессслужба Борнмута уже сообщила утешительные новости о Забарном, присоединившемся к общей группе "вишен". Илья попал в объективы клубных камер.

Однако о дебюте говорить еще рано. Сейчас Забарный тренируется в облегченном режиме, ведь процесс восстановления еще продолжается. Но само появление в общей группе уже придает оптимизм.

К слову. Илья Забарный заключил контракт с Борнмутом до конца июня 2028 года. По разной информации СМИ, трансфер защитника обошелся Борнмуту от 22 до 27 миллионов евро. Также киевское Динамо должно получить 20% от последующей продажи центрбека.

Напомним, что новый клуб Забарного борется за выживание в АПЧ. "Вишние" занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 24-х сыгранных поединков всего 21 балл.

Борнмут опережает всего на 3 очка уходящего последним Саутгемптон.

В предыдущем туре АПЛ Борнмут был дома разгромлен Мансити 1:4. В следующем туре английского первенства "вишни" сыграют на выезде против лидера сезона Арсенала, который 1 марта уверенно обыграл дома Эвертон 4:0.