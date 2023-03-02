Александр Зинченко непосредственно присоединился к трем из четырех голов Арсенала. В первом взятии ворот левый защитник сборной Украины оформил ассист на Букайо Сака. Александр классно увидел забег партнера по команде и разрезной передачей вывел его на ворота.

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Зинченко принимал участие в еще двух голевых атаках "канониров", но уже не ассистировал. Именно эта передача и гол Сака вдохновил подопечных Артеты на разгром. Мяч еще трижды влетал в сетку ворот Эвертона. В итоге – 4:0, уверена победа Арсенала над "ирисками".

Александр сделал свою вторую голевую передачу в АПЛ в футболке лондонского клуба в 22 сыгранных матчах. Также в его активе один гол.

В игре против Эвертона Зинченко, отыгравший 82 минуты, стал одним из лучших на поле и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.

Артета: Позволяет нам быть более непредсказуемыми

Главный тренер "канониров" Микель Артета после победного матча прокомментировал игру украинца. Испанский специалист в очередной раз подчеркнул, почему они оформили трансфер Зинченко из Манчестер Сити.

Вот почему мы его пригласили – он привносит что-то новое в команде, позволяет нам быть более непредсказуемыми,

– сказал Артета.

Напомним, что Зинченко перебрался в Арсенал в июле 2022, подписав контракт до конца июня 2026 года. За новую команду уже отыграл 22 официальных матча.

Фанаты лондонского клуба уже называют украинца "капитаном без повязки". Болельщики приятно удивлены простотой левого защитника и его открытостью. Футболисты Арсенала тоже отмечают лидерские качества и менталитет победителя Александра.