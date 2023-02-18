На 62-й минуте Арсенал заработал право на угловой. "Канониры" не стали делать подачу, а разыграли стандарт. Эдегор отдал на Александра, тот решил не обрабатывать передачу, а классным бильярдным ударом поразил нижний угол ворот "львов", пишет 24 канал.

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Украинец сравнял счет на табло 2:2.

Украинец забил свой дебютный матч в футболке Арсенала. Для этого левому вингеру понадобилось 20 сыгранных матчей за "канониров".

Зинченко забил свой третий гол после переезда в Англию. Также этот мяч в ворота Астон Виллы стал дебютным для украинского футболиста в Английской Премьер-лиге.

Дважды он отмечался в футболке Манчестер Сити в Кубке Англии и Кубке английской лиги. В последний раз это было в сезоне-2019/2020 в третьем круге Кубка Англии в ворота Порт Вейла (4:1).

Видео гола Зинченко

Напомним, что уже на 5-й минуте хозяева неожиданно открыли счет благодаря голу Уоткинса. Уже через 10 минут Сака красивым ударом на добивании сравнял цифры на табло.

Еще до перерыва Астон Вилла во второй раз в этом поединке повела в счете благодаря мячу Коутинью 2:1. На перерыв команды ушли с преимуществом в счете.