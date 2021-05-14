Гранада – Реал 1:4

Голы: Молина, 71 – Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76

Первыми во встрече забили гости из Мадрида. За дело взялся ветеран команды Модрич. Лука отозвался в штрафной Гранады и ударом в дальний угол ворот размочил цифры на табло – 0:1.

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Еще до перерыва в компенсированное время Родриго сам протащил мяч к штрафной и эгоистично, но результативно пробил в ворота Гранады – 0:2. На перерыв команды ушли при комфортном счете для "сливочных".

На 71-й минуте хозяева несколько сократили отставание. Куртуа парировал удар соперника, но отбил мяч прямо под выстрел Молины – 1:2.

Уже через четыре минуты третий гол влетел в ворота хозяев. Одриосола откликнулся на прострел в районе 11 метров и мощным ударом прошил сетку владений соперника – 1:3.

Не прошло и двух минут, как гости забили свой четвертый мяч в поединке. Голкипер хозяев грубо ошибся на выходе, отдав мяч нападающему Реала. Бензема элегантно перебросил вратаря из-за пределов штрафной уже в пустые ворота – 1:4.

Реал уверенно переиграл Гранаду и продолжает бороться за победу в Ла Лиге. Отставание от лидера Атлетико составляет лишь 2 очка. Гранада с 45 пунктами идет на 10 месте.

Гранада – Реал видеообзор матча