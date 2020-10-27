Боссы французского ПСЖ рассматривают Зинедина Зидана на пост главного наставника команды. Кресло специалиста в "Реале" уже шатается, поэтому не исключено, что следующим клубом, который возглавит 48-летний специалист, станет команда из Лиги 1.

Сенсационное поражение от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов заставило боссов "Реала" усомниться в компетентности французского наставника. Они вроде бы уже даже нашли двух кандидатов, которые смогут заменить Зидана на посту тренера. Если это все-таки произойдет, то Зинедин не останется без работы. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

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Один из лидеров французского чемпионата ПСЖ серьезно заинтересовался услугами французского наставника. В течение последних недель руководители клуба уже даже успели связаться с Зиданом относительно дальнейшего сотрудничества.

А вот судьба наставника ПСЖ Томаса Тухеля до конца пока неизвестна.

Почему Зидан может покинуть "Реал"

Президент "мадридцев" Флорентино Перес недоволен игрой команды, которую она показывает в последних встречах.

После стартового матча Лиги чемпионов против "Шахтера" президент провел беседу с футболистами и непосредственно с Зинедином Зиданом.

Отметим, что поражение от донецкого клуба стало для "королевского клуба" вторым подряд. Ранее "Реал" неожиданно уступил скромному "Кадис" 0:1.

Похоже, Зидан услышал слова руководителя клуба и уже успел исправить ситуацию в команде. 24 октября команда провела "эль-классико" против "Барселоны", в котором подопечные французского тренера на выезде одержали победу 1:3. Следующие матчи могут стать решающими для наставника "Реала".